Petitie over weren Bosma op 1 juli ruim 20.000 keer ondertekend

Een petitie waarin wordt gepleit om Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma te weren van de herdenking van het slavernijverleden in het Oosterpark op 1 juli is ruim 20.000 keer ondertekend. Volgens psychiater Glenn Helberg, een van de initiatiefnemers, laat de oproep zien dat er “zeer veel steun is vanuit verschillende lagen in de samenleving” om het voormalige PVV-Kamerlid weg te houden van de nationale herdenking in Amsterdam.

De petitie komt van de zogenoemde Coalitie voor een Waardige 1 juli Herdenking, waarin diverse organisaties zich verenigen. Vorige week stuurde ze al een brief naar de Tweede Kamer, de gemeente Amsterdam en het NiNsee met de oproep niet Bosma maar een vervanger te sturen naar de herdenking. De brief is ondertekend door onder anderen oud-politica Sylvana Simons, directeur van het Bijlmer Parktheater Jolanda Spoel, creatief directeur van Omroep ZWART Akwasi Ansah, mede-oprichter van The Black Archives Mitchell Esajas en Jerry Afriyie van Kick Out Zwarte Piet. Ook organisaties als de Vereniging Ons Suriname en de Stichting Anton de Kom steunen volgens de briefschrijvers de oproep.

“1 juli is voor Afro-Caribische en Inheems-Caribische Nederlanders een betekenisvolle, bijkans heilige, dag. Wij staan stil bij de geschiedenis van wie wij zijn”, staat in de petitie. “Het is belangrijk dat hoogwaardigheidsbekleders eer bewijzen aan dit plechtige moment.” Volgens de opstellers van de petitie draagt Martin Bosma “al twintig jaar een expliciete racistische ideologie uit met witte suprematie als uitgangspunt”. “Hij ontkent de doorwerking van het slavernijverleden in de hedendaagse maatschappij, in de vorm van discriminatie en uitsluiting.”

De voorzitter van NiNsee, Linda Nooitmeer, wilde maandag niet reageren op vragen over de komst van Bosma naar de herdenking in het Amsterdamse Oosterpark. “We zijn bezig om te komen tot een waardige herdenking en houden een radiostilte.” Het is niet bekend wanneer de organisatie wel iets gaat melden.

Bosma liet eerder weten dat hij van plan is naar de herdenking te gaan.