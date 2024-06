SportsValley van Ziekenhuis Gelderse Vallei ondersteunt TeamNL tijdens de komende Olympische Spelen

EDE – Sports Valley is het sportmedisch centrum van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede.

De topsportartsen van Sports Valley, het sportmedisch expertisecentrum van Ziekenhuis Gelderse Vallei, ontvingen wederom de titel High Performance Partner TeamNL. Een mooie en belangrijke erkenning van hun sportmedische deskundigheid.

Interview door René Hazeleger

In voorbereiding op de Olympische Spelen en Paralympische Spelen in Parijs komen ook veel atleten naar Sports Valley voor de preventieve sportmedische keuring.

De topsportartsen zien daarnaast veel verschillende topsporters uit binnen- en buitenland, mede vanwege de sterke samenwerking met Global Sports Communication, het managementbureau van onder anderen Sifan Hassan.

Sports Valley werkt ook samen met de Nederlandse Toer Fiets Unie en de Wageningen Universiteit aan online onderwijs over voeding en sport voor sportcoaches en trainers van de Nederlandse sportbonden.

Radioloog Jaco Spermon en sportarts Petra Groenenboom (die ook meegaat naar Parijs) vertellen in onderstaande video over de ondersteuning die SportsValley van het Ziekenhuis Gelderse Vallei gaat bieden aan de sporters van TeamNL, tijdens de komende Olympische Spelen in Parijs.