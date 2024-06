Uitspraak rechtbank zaak man achter ‘vergismoord’ Latumahina

De rechtbank Amsterdam doet maandag uitspraak in de strafzaak tegen de 43-jarige Nourredine H., die door het Openbaar Ministerie wordt gezien als de man achter de schietpartij die de Amsterdamse dj Djordy Latumahina op 8 oktober 2016 fataal werd. De moordenaars zagen de 31-jarige Latumahina aan voor iemand anders, het beoogde doelwit was Gino M. De eis van het OM tegen H. luidde 29 jaar en negen maanden cel.

Latumahina zat op het moment van het geweld met zijn vriendin en hun 2-jarige dochtertje in zijn auto, in een parkeergarage aan het Koningin Wilhelminaplein in Amsterdam-West. De vriendin werd geraakt, met blijvend letsel tot gevolg, het kind bleef ongedeerd.

Zeven verdachten zijn de afgelopen jaren al veroordeeld voor betrokkenheid bij de schietpartij. Aan beide schutters zijn celstraffen opgelegd van 30 en bijna 23 jaar.

Het OM verdenkt H. ook van het beramen van een moordaanslag op crimineel kopstuk Naoufal ‘Noffel’ F. Die moest in Berlijn worden geliquideerd, maar de plannen gingen niet door. Justitie ziet H. daarnaast als leider van een criminele organisatie.

H. werd in mei 2021 in het Spaanse Marbella aangehouden. Hij beschikte volgens het OM toen over valse identiteitsbewijzen.