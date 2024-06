Varkens krijgen nog steeds herhaaldelijk stroomstoten

Varkens krijgen tijdens transporten nog steeds herhaaldelijk stroomstoten toegediend. Dit gebeurt ook op gevoelige plekken zoals het hoofd, de nek, de rug en de flanken. Dit stelt Varkens in Nood. De dierenrechtenorganisatie heeft in mei dit jaar opnames gemaakt bij meerdere transporteurs. De organisatie doet aangifte van dierenmishandeling.

De beelden zijn gemaakt met een drone. Volgens de organisatie is gefilmd bij meerdere transporteurs tijdens het opdrijven van varkens uit de stal naar de vrachtwagen. “Op de beelden is te zien hoe willekeurig stroomstoten worden uitgedeeld aan varkens die geen kant op kunnen. Sommige dieren krijgen meerdere schokken achter elkaar”, aldus Varkens in Nood. De varkens krijgen regelmatig stroomstoten op het hoofd, de nek, de rug en de flanken.

In 2022 maakte de organisatie ook al beelden van dit soort overtredingen. Het gebruik van een stroomstootapparaat bij het vervoer van vee mag officieel nog wel, maar alleen bij hoge uitzondering en onder strikte voorwaarden. Zo mogen de stroomstoten niet herhaaldelijk worden uitgedeeld en alleen op bepaalde lichaamsdelen van het dier. Daarnaast moeten de dieren de ruimte hebben om zich te voort te bewegen.

Varkens in Nood roept demissionair minister van Landbouw Piet Adema in een brandbrief op een aangekondigd verbod op stroomstootwapens onmiddellijk in te laten gaan. Eerder dit jaar zei zijn ministerie nog “zo snel mogelijk in 2024” met een verbod op tasers voor de veehandel te komen.