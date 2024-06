Een 90-jarige vrouw uit Eindhoven is maandag overleden door een aanrijding, meldt de politie. Het slachtoffer wilde de weg oversteken toen zij werd geraakt door een auto. De 61-jarige bestuurder van de auto is aangehouden en wordt verhoord.

Het ongeluk gebeurde rond 16.00 uur op de Winston Churchilllaan in de Noord-Brabantse plaats. De vrouw is in het ziekenhuis overleden. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.