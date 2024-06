Wiersma: dierenleed wordt soms erger voorgesteld dan het is

De mate waarin dierenleed voorkomt in de Nederlandse veehouderij wordt “soms erger voorgesteld dan het is”, vindt aanstaand landbouwminister Femke Wiersma. Volgens haar zorgen boeren over het algemeen goed voor hun dieren en stellen dierenrechtenorganisaties de zaken soms anders voor dan ze zijn, zei ze tijdens haar hoorzitting in de Tweede Kamer. Zij baseert zich op haar eigen ervaringen in de landbouw en spreekt van een “verschil van perceptie”.

Oppositiepartijen zijn kritisch en vinden dat de beoogd bewindsvrouw hiermee het probleem vergoelijkt. “Ik schrik hier van”, zegt Anne-Marijke Podt (D66). Ook Ines Kostić (Partij voor de Dieren) reageert verbouwereerd. “Het blijft rondhangen op het niveau van: ik heb eens even rondgekeken in stallen en het gaat goed. Maar hier zijn cijfers en rapporten over.” Zij noemt cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die stelt dat in 2023 3,5 miljoen biggen vroegtijdig zijn doodgegaan door slechte leefomstandigheden.

Na afloop van de hoorzitting zei Wiersma tegen de verzamelde pers dat er de afgelopen jaren veel werk is verzet om dierenleed tegen te gaan. “Ik ken heel veel boeren die daarmee hard aan de slag zijn.” Volgens haar worden incidenten “uitvergroot”. “Wij staan voor alle boeren en vissers, en we moeten ook recht doen aan de hoge eisen waaronder onze Nederlandse landbouwers produceren.” Dat er misstanden zijn in de veehouderij, is volgens Wiersma niet gek: die zijn er volgens haar in alle sectoren. “Er gebeurt overal wel eens wat. En daar moet je op acteren.”

Maandagochtend kondigde afzwaaiend landbouwminister Piet Adema een verbod aan op stroomstootapparaten in het veevervoer. RTL deelde tevens maandag beelden van dierenrechtenorganisatie Varkens in Nood, waarin varkens herhaaldelijk schokken kregen met een zogenoemde ‘veeprikker’. De varkens stonden al in een kar en konden nergens meer heen.