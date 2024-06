Wiersma wil starten met mestproblematiek en soepeler stikstofgrens

Beoogd landbouwminister Femke Wiersma (BBB) wil in haar eerste weken vooral haar aandacht besteden aan de mestproblematiek en de ondergrens voor stikstofuitstoot. Dat zegt zij tijdens haar hoorzitting in de Tweede Kamer.

Veehouders zitten in de problemen, omdat zij minder mest mogen uitrijden op hun eigen grond. Wat overblijft aan mest, moeten zij laten afvoeren. Dat kan boerenbedrijven jaarlijks tienduizenden euro’s kosten. Lang niet alle bedrijven kunnen dat betalen, waardoor faillissementen dreigen.

Brussel zette een streep door de Nederlandse uitzonderingspositie voor mest, omdat verschillende milieudoelen niet werden gehaald. Wiersma wil in Brussel proberen opnieuw zo’n “derogatie” voor het uitrijden van mest te krijgen. Het is nog maar zeer de vraag of de EU akkoord gaat met opnieuw een uitzondering, maar daar wilde Wiersma nog niet op vooruitlopen.

Een ander punt waar zij zich zo snel mogelijk voor wil inzetten is de “rekenkundige ondergrens” voor stikstofneerslag. Zij wil dat kleine uitstoters daardoor door kunnen met hun werkzaamheden. Dit zou een oplossing kunnen betekenen voor de zogeheten PAS-melders, ofwel kleine boeren die zonder hun schuld geen natuurvergunning hebben. Maar het is ook voor deze maatregel de vraag of het gaat lukken. Veel stikstofgevoelige natuur heeft al zo veel last van stikstof dat alle extra neerslag te veel is. Daarom kan de rechter deze versoepeling afkeuren.