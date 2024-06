Wilders: ‘glashelder’ hoe Faber afstand neemt van ‘omvolking’

Beoogd minister Marjolein Faber (Asiel en Migratie) heeft op “glasheldere” wijze afstand genomen van de term ‘omvolking’, vindt Geert Wilders, de leider van haar partij PVV. “Ze heeft net als de PVV helemaal niets met complottheorieën als omvolking”, schrijft hij in een bericht op X. Faber gebruikte het begrip dat wordt gebruikt in een extreemrechtse complottheorie tijdens een debat in de Eerste Kamer. Haar partijgenoot en inmiddels Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma deed dat voorheen ook meermaals in Kamerdebatten.

“Ze maakt zich wel terecht zorgen over de demografische ontwikkeling in Nederland!”, zegt Wilders vervolgens in zijn tweet. “Hier ben ik het helemaal mee eens”, was de reactie op de tweet van Wilders door Reinette Klever, de beoogd minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp. Zij werd afgelopen vrijdag tijdens haar hoorzitting ook stevig ondervraagd over omvolking. De omroep Ongehoord Nederland (ON!) waar ze bestuurslid van was, had namelijk ook aandacht besteed aan deze complottheorie. Klever had deze woorden niet zelf in de mond genomen, maar noemde omvolking geen complottheorie en nam er ook geen afstand van in haar hoorzitting.

In de hoorzitting van Faber in de Tweede Kamer namen oppositiepartijen als GroenLinks-PvdA, D66, PvdD, Volt en DENK geen genoegen met de manier waarop ze afstand nam van haar uitspraken. Christine Teunissen van de PvdD vond dat Faber met “andere bewoordingen hetzelfde en dezelfde ontwikkelingen” beschreef.