24 jaar cel voor ‘Bolle Jos ‘voor cokehandel en moordopdracht

De rechtbank in Rotterdam heeft dinsdag de 32-jarige Jos Leijdekkers, beter bekend als ‘Bolle Jos” veroordeeld tot 24 jaar gevangenisstraf, voor internationale handel in cocaïne en het geven van opdracht voor een liquidatie. In totaal ging het om de import van bijna 7000 kilo cocaïne.

Leijdekkers, afkomstig uit Breda, wordt al enkele jaren internationaal gezocht, het proces is buiten zijn aanwezigheid gevoerd. Hij heeft zich niet laten vertegenwoordigen door een advocaat. Het Openbaar Ministerie had ook 24 jaar cel geëist.

De moordopdracht werd om onduidelijke redenen niet uitgevoerd; mogelijk werd degene die de opdracht had aangenomen opgepakt in een ander onderzoek. Het beoogde slachtoffer stierf in 2022 een natuurlijke dood. Het ging om Robin van Ouwerkerk, een van de hoofdverdachten in de geruchtmakende zaak rond de zogeheten martelcontainer in Wouwse Plantage. Leijdekkers had 200.000 euro op zijn hoofd gezet. “IJzingwekkend”, noemde de rechtbank de manier waarop Leijdekkers beslist over leven en dood.

De rechtbank heeft alle beschuldigingen van het OM aan het adres van Leijdekkers bewezen verklaard. Justitie heeft hem aangeklaagd voor de invoer van zes partijen coke, afkomstig uit Zuid- en Midden-Amerika, via de havens van Rotterdam en Antwerpen. De transporten werden onderschept in 2019 en 2020.

Een zevende transport werd vermoedelijk per abuis doorgevoerd naar Finland. Handlangers van Leijdekkers hebben onder zijn regie geprobeerd deze partij met geweld weer in hun bezit te krijgen. De betrokken container was beland bij een bedrijf dat niets met drugshandel te maken had. De rechtbank: “Het gemak waarmee de verdachte geweld organiseert, oogt haast nonchalant.” Bij de overval op het Finse bedrijf raakte een medewerker gewond.

Volgens de rechtbank bevat het strafdossier aanwijzingen dat de onderschepte transporten slechts een klein deel vormen van de totale handel van Leijdekkers. “Hij moet vele miljoenen hebben verdiend.” Het OM had de maandelijkse omzet van de verdachte becijferd op 70 miljoen euro.

Het bewijs in de zaak bestaat nagenoeg geheel uit gekraakt chatverkeer tussen Leijdekkers en handlangers. ‘Bolle Jos’ ging in die gesprekken schuil onder ‘nicknames’ als El Presidente en El Ganador (de winnaar).

Ook in België lopen strafzaken tegen Leijdekkers. Onlangs is in Antwerpen nog twaalf jaar cel tegen hem geëist, eveneens in een drugszaak. Tegen zijn ouders en zus loopt een witwaszaak.