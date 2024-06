A12 richting Utrecht bij Nieuwerbrug weer vrij

De A12 richting Utrecht is bij afrit Nieuwerbrug weer vrij. Dinsdagochtend waren twee rijstroken dicht omdat een voertuig in brand stond. Inmiddels is de vertraging daar “zo goed als opgelost”, meldt Rijkswaterstaat.

Het asfalt raakte door de brand beschadigd. Rijkswaterstaat gaat de weg na de spits schoonmaken. De weg is veilig om te gebruiken, aldus een woordvoerder.

Er is nog wel vertraging op de A12 tussen Maarsbergen en Ede richting Utrecht. Daar vond dinsdagochtend een ongeval plaats met vijf voertuigen.