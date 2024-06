Amsterdam verscherpt inzet: maximaal 400.000 vluchten op Schiphol

De gemeente Amsterdam heeft het standpunt over Schiphol aangescherpt. De hoofdstad wil een maximum van 400.000 vluchten per jaar, 40.000 minder dan de eerdere inzet in december, meldt de gemeente dinsdag.

Daarnaast herhaalt Amsterdam de wens op een volledige nachtsluiting tussen 23.00 en 07.00 uur en het weren van privéjets. Het geheel aan maatregelen moet geluidshinder, slaapverstoring en uitstoot verminderen, waarmee “de rechtsbescherming voor omwonenden wordt hersteld en Schiphol weer binnen de wet opereert”, aldus de hoofdstad.

Volgens wethouder Hester van Buren is een combinatie van minder vliegbewegingen, innovatie en beprijzing nodig voor “een betere balans tussen leefbaarheid voor omwonenden en economie”. De wethouder laat namens de gemeente weten ook in te zetten op internationaal treinverkeer ter vervanging van korte vluchten, en stelt voor op korte termijn afstandsafhankelijke vliegbelasting in te voeren. Daarnaast moet Schiphol een gezonde en veilige werkplek met “een eerlijk loon” zijn. Van Buren zegt zich hard te maken voor baanzekerheid en “een degelijk rooster”, en aan de andere kant op het inperken van “beloningen aan de top”.

Schiphol laat weten het goed te vinden dat de gemeente “elementen uit de eerder door Schiphol voorgestelde maatregelen ondersteunt”. Het gaat dan bijvoorbeeld om de nachtsluiting en het uitfaseren van privéjets.

Maar de luchthaven plaatst wel kanttekeningen bij de omvang van de maatregelen. Voor Schiphol is het met name van belang dat de hub-functie behouden blijft, een soort knooppunt voor de luchtvaart. “Minder hinder en minder uitstoot is hard nodig, maar we moeten ons ook richten op een balans tussen de lusten en de lasten”, aldus Schiphol. “Dit hebben we de gemeente laten weten.”

Demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) zegt via zijn woordvoerder het bericht van Amsterdam te hebben “vernomen” en te “bestuderen”. De vertrekkend minister is hier nog maar een week verantwoordelijk voor. Op 2 juli wordt het nieuwe kabinet beëdigd en is PVV’er Barry Madlener zijn opvolger.

De gemeente Amsterdam is voor 20 procent aandeelhouder van de luchthaven. De Nederlandse staat is met 70 procent meerderheidsaandeelhouder.