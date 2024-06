Op de A12 richting Utrecht zijn bij afrit Nieuwerbrug twee rijstroken dicht doordat een voertuig in brand is gevlogen. Weggebruikers lopen daar dinsdagochtend zo’n 80 minuten vertraging op, meldt Rijkswaterstaat.

Door de brand is het asfalt beschadigd. Rijkswaterstaat meldt tot ongeveer 08.30 uur bezig te zijn met de afhandeling. Weggebruikers die over de A12 richting Utrecht moeten, wordt gevraagd de reis even uit te stellen.