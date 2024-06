Burgemeester Marcouch hoopt op nieuwe kans voor Vitesse

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem hoopt dat voetbalclub Vitesse een nieuwe kans krijgt “om te herrijzen”. “Ik weet dat er ontzettend hard wordt gewerkt om een nieuwe start te maken en de signalen zijn hoopvol.”

Eerder dinsdag werd bekend dat de onafhankelijke licentiecommissie van de KNVB de licentie van de Arnhemse voetbalclub per 9 juli intrekt. Vitesse heeft het financieel zwaar en kon geen sluitende begroting presenteren. De club gaat in beroep tegen het besluit.

“Het blijft heel spijtig dat Vitesse in deze toestand is terechtgekomen en dit lag in de lijn der verwachting”, zegt Marcouch. De burgemeester hoopt dat de club de tijd krijgt om alsnog aan de gestelde eisen te kunnen voldoen. “We hopen dat de KNVB constructief en coöperatief zal zijn.”

Vitesse is volgens Marcouch belangrijk voor de stad. “De club wordt zeer gedragen, al meer dan 130 jaar. Dan snap je ook dat dit heel erg pijn doet.”