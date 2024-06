Centrum Seksueel Geweld hielp in 2023 bijna 14.000 slachtoffers

Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) heeft in 2023 telefonisch, online of in een van de centra hulp of advies gegeven aan 13.848 slachtoffers van seksueel geweld. Dat is een afname van 9 procent vergeleken met 2022, maar een stijging van 40 procent ten opzichte van 2021, meldt het centrum in het jaarverslag. Ook kreeg het CSG per mail ruim duizend verzoeken om expertise en advies.

Na het piekjaar 2022 lijkt er nu sprake van stabilisatie en een meer gestage groei, stelt het centrum. Dat er in 2022 zoveel hulpvragen binnenkwamen is volgens het CSG te verklaren door de grote aandacht voor het onderwerp seksueel geweld begin 2022 met de uitzending van BOOS over misstanden bij The Voice of Holland. Zo kreeg het centrum ook meer telefoontjes dan gemiddeld rond de rechtszaak tegen Ali B die eerder deze maand begon.

“Er is de afgelopen jaren een nieuwe wind gaan waaien in ons land”, ziet Iva Bicanic, directeur-bestuurder van het CSG. “Steeds meer slachtoffers van seksueel misbruik en seksueel geweld praten over wat zij als kind, puber of volwassene meemaakten.” Volgens Bicanic is dat een goede ontwikkeling, “want het is belangrijk dat mensen zichzelf niet opsluiten met die nare ervaringen, maar juist in verbinding met belangrijke anderen kunnen helen.”

Het CSG heeft zestien locaties verspreid over het hele land waar slachtoffers van seksueel geweld terechtkunnen voor psychische, medische en forensische hulp. Bij de centra krijgen zij specialistische zorg van een team van artsen, verpleegkundigen, politie en andere hulpverleners.

Met ruim duizend adviesvragen lijken ook professionals de weg naar het CSG steeds beter te vinden. De casussen waarvoor zij om expertise vragen, worden steeds complexer, stelt Bicanic. “Bijvoorbeeld omdat de problematiek op verschillende levensgebieden speelt, of omdat er sprake is van zowel online als offline seksueel misbruik.” Professionals die het CSG consulteren zijn bijvoorbeeld (huis)artsen, jeugdbeschermers, vertrouwenspersonen en medewerkers bij kinderopvang, scholen en universiteiten.