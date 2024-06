Eerste zitting in strafzaak over moord op rapper Bigidagoe

In de rechtbank in Amsterdam is dinsdag de eerste openbare zitting in de strafzaak over het doodschieten van Danzel Silos, ook wel bekend als rapper Bigidagoe van rapformatie Zone 6. De vermoedelijke schutter die terechtstaat is de 20-jarige Amsterdammer Shairone S.

De schietpartij vond plaats op zondag 25 februari om iets voor 5.30 uur op de Rhoneweg in de buurt van het Amsterdamse station Sloterdijk. De 26-jarige rapper verliet op dat moment een feest dat hij die nacht had bijgewoond in een partycentrum.

De 20-jarige verdachte werd drie dagen later aangehouden op luchthaven Charles de Gaulle in Parijs. Hij zou vanuit daar naar Frans-Guyana hebben willen vluchten, maar werd door de grensbewaking aangehouden. Korte tijd later is hij naar Nederland overgebracht.

Tijdens de eerste inleidende zitting licht de officier van justitie de stand van het onderzoek toe en kan meer bekend worden over wat zich precies heeft afgespeeld bij het partycentrum. Een van de mogelijke scenario’s is een conflict tussen verschillende rapgroepen. Mogelijk is dit ook de verklaring voor drie explosies in verschillende wijken in Amsterdam, een paar dagen na de schietpartij. Bij de eerste twee ontploffingen in Amsterdam-Noord en Amsterdam-Oost bleek de tekst ‘war’ op een muur te staan, de derde explosie was in Zuidoost.

Bigidagoe was op het moment van de moord in afwachting van een uitspraak van de rechtbank. Het Openbaar Ministerie had tegen hem vier jaar cel geëist in de strafzaak die ging over de ontvoering van een rivaliserende rapper. De rechtbank verklaarde op 8 maart de strafzaak tegen Bigidagoe geëindigd. Joël H., beter bekend als rapper JoeyAK, werd veroordeeld tot vier jaar cel.