Gelderse gedeputeerde: jammer als Vitesse licentie verliest

De Gelderse gedeputeerde voor sport, Helga Witjes, vindt het “jammer” als Vitesse de proflicentie verliest. Volgens de VVD-bestuurder heeft Vitesse als sportclub namelijk een verbindende rol in de provincie.

“De kracht van sport zit in het verbinden van mensen. Ook betaaldvoetbalorganisaties, zoals Vitesse, De Graafschap en NEC, hebben daarin een rol. Het zou dan ook jammer zijn als Vitesse haar licentie zou kwijtraken, want dat zou veel fans verdrieten”, aldus Witjes.

De onafhankelijke licentiecommissie van voetbalbond KNVB maakte dinsdag bekend de licentie van Vitesse per 9 juli in te trekken. Volgens de commissies kan de Arnhemse club “onmogelijk” de licentie behouden omdat het geen bankrekening en controlerende accountant heeft, en ook geen sluitende begroting voor het seizoen 2024-2025. Vitesse, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Eredivisie, tekent beroep aan en kan uiteindelijk ook nog naar de rechter stappen.

Witjes, in de provincie Gelderland verantwoordelijk voor onder meer financiën en sport, kreeg vorige maand in een Statenvergadering vragen van de PvdA over de situatie bij het financieel noodlijdende Vitesse. De gedeputeerde zei toen voor de provincie geen rol te zien in het helpen van de club. “We hebben geen bemoeienis met betaald voetbal, dus we zien ook geen rol voor ons als provincie ten aanzien van betaaldvoetbalorganisatie Vitesse”, aldus Witjes. Ze benadrukte toen al wel de maatschappelijke, verbindende rol die de profclubs uit Gelderland spelen. “Een eventueel faillissement zouden we natuurlijk erg jammer vinden.”