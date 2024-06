Kabinet stelt extra geld beschikbaar voor Holocaust-onderwijs

Het demissionaire kabinet stelt vanaf 2025 1 miljoen euro extra per jaar beschikbaar om de kennis over de Holocaust onder Nederlanders te verbeteren. Dit staat in het Nationaal Plan Versterking Holocausteducatie. Het plan is een samenwerking van verschillende ministeries en de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding Eddo Verdoner.

Het demissionaire kabinet vindt dat voor elke leeftijd en voor iedere doelgroep voldoende kwalitatief lesmateriaal beschikbaar moet zijn. “Daarom wordt in afstemming met docenten lesmateriaal waar nodig verbeterd en overzichtelijker aangeboden.” Verder zet het plan in op de training en de professionalisering van docenten en op middelen om misinformatie over de Holocaust te bestrijden. Ook moet het plan scholen helpen om onder schooltijd plekken zoals herinneringscentra of het Nationaal Holocaust Museum te bezoeken.

Alle leerlingen moeten in hun schoolcarrière minstens één keer een betekenisvolle plek bezoeken die met de Holocaust te maken heeft, vinden de ministeries en coördinator Verdoner. Het is aan scholen zelf om die bezoeken te regelen, maar de overheid wil die zoveel mogelijk aanmoedigen. Zo krijgen herinneringsplekken als Kamp Westerbork steun voor het ontvangen van klassen.

Docenten kunnen putten uit een “schat aan materiaal” om les te geven over de Holocaust, maar er is geen overzicht van al die informatie en de kwaliteit ervan, staat in het plan. Het demissionaire kabinet wil daarom een analyse van al het lesmateriaal. Ook gastlessen over de Holocaust worden aangemoedigd.

Volgens de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding is het “belangrijker dan ooit” om verhalen van de Holocaust aan jongere generaties door te geven. “Herdenken maakt de samenleving weerbaar.”