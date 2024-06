Kamermeerderheid wil geen ‘omvolking’ meer horen in debatten

Tijdens debatten moet niet meer worden toegestaan om “racistische omvolkingstheorieën” te verspreiden, vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. Deze oproep van DENK aan het adres van Kamervoorzitter Martin Bosma kreeg ook de steun van de PVV. De motie is pikant omdat PVV’er Bosma zelf meermaals over omvolking heeft gesproken in Kamerdebatten. Zijn partijgenoot en aspirant-minister Marjolein Faber (Asiel en Migratie) nam maandag “volledig afstand” van uitspraken die ze hierover heeft gedaan in de Eerste Kamer.

Tijdens haar hoorzitting zei Faber dat ‘omvolking’ een “verschrikkelijke connotatie” met zich meebrengt aan “het verleden en het nazisme”. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid hebben in rapporten gewaarschuwd voor de dreiging van extreemrechtse groepen die de omvolkingstheorie propageren. Zij beweren dat de zogenaamde elite het ‘witte ras’ bewust probeert te vermengen of vervangen.

Alleen SGP, FVD en CDA hebben tegen de motie gestemd.