Lang applaus in Kamer om verblijfsregeling voor Surinamers

In de Tweede Kamer heeft vanaf de publieke tribune lang applaus geklonken na het aannemen van een motie om een verblijfsregeling voor Surinamers in te stellen. Een ruime Kamermeerderheid wil zo’n regeling voor honderden Surinamers die al jaren ongedocumenteerd in Nederland wonen.

Naar schatting zeshonderd tot achthonderd mensen werden voor de onafhankelijkheid in 1975 in Suriname als Nederlander zijn geboren en kwamen na de onafhankelijkheid naar Nederland. Ze hadden daarna vijf jaar de tijd om een Nederlands paspoort aan te vragen, maar door allerlei omstandigheden hebben ze dat niet gedaan. Het gevolg is dat ze al jaren zonder papieren in Nederland leven.

CDA-leider Bontenbal, die de motie indiende, wil zo snel mogelijk van het kabinet weten hoe de motie wordt uitgevoerd.