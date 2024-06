Meer mensen op zomervakantie, duurzaamheid minder belangrijk

Meer Nederlanders gaan deze zomer op vakantie dan vorig jaar het geval was, meldt de ANWB op basis van een vakantieonderzoek onder 1027 mensen. Ook is de groep mensen die tijdens de vakantie duurzame keuzes links laat liggen gegroeid, terwijl de groep die duurzaamheid belangrijk vindt en bereid is daarvoor te betalen juist is gekrompen.

Deze zomer gaat 73 procent van de Nederlanders op vakantie, tegen 65 procent vorig jaar. 30 procent kiest voor een vakantie in eigen land, met Gelderland, Limburg en Drenthe als populairste bestemmingen.

Duitsland is de favoriete buitenlandse bestemming binnen Europa, gevolgd door Frankrijk. Vanwege de hoge temperaturen in Zuid-Europa kiest 17 procent voor een koelere bestemming in het midden en noorden van Europa. Een even grote groep trekt juist naar het zuiden om gegarandeerd te zijn van warm weer. Ook zijn goedkopere bestemmingen zoals Albanië of Slovenië in trek.

15 procent van de vakantiegangers kiest voor een vakantie buiten Europa. Nederlanders reizen veelal af naar bestemmingen als de VS, Nederlandse Antillen, Mexico, Thailand, Turkije, Marokko en Egypte.

Volgens de ANWB vinden vakantiegangers duurzaamheid deze zomer minder belangrijk. Zo is de groep die aangeeft gedurende het jaar genoeg duurzame keuzes te maken, maar dit tijdens de vakantie even niet te doen uit ontspanningsoverwegingen, gestegen van 23 naar 26 procent. Waar vorig jaar nog 17 procent van de vakantiegangers duurzaamheid belangrijk vond en bereid was ervoor te betalen, is dat dit jaar nog maar 13 procent.

Mensen gaan het liefst met de auto op vakantie (55 procent), gevolgd door het vliegtuig (32 procent) en de trein (7 procent).