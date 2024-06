Moordzaak John Mieremet (2005) voor de rechter

De rechtbank in Amsterdam behandelt dinsdag de strafzaak tegen de 39-jarige Alkmaarder Ali N., verdacht van betrokkenheid bij de moord op de Amsterdamse crimineel John Mieremet. Het slachtoffer werd op 2 november 2005 in de Thaise badplaats Pattaya doodgeschoten. De destijds 21-jarige N. was rond de moord enkele dagen in Thailand, naar eigen zeggen voor een seksreisje. Hij ontkent.

De moord op Mieremet was onderdeel van een golf van dodelijk geweld in de Amsterdamse onderwereld. In een paar dagen tijd werden naast Mieremet drugshandelaar Kees Houtman en advocaat Evert Hingst in Amsterdam geliquideerd. Voor de moord op Houtman zijn de daders veroordeeld, terwijl de zaak-Hingst onopgelost is gebleven. Willem Holleeder is veroordeeld als opdrachtgever van de moorden op Houtman en Mieremet.

Ali N. heeft eerder terechtgestaan voor de moord op de Amsterdamse vastgoedbaas Willem Endstra (2004), die de rechter eveneens op het conto van Holleeder heeft geschreven. N. zou hebben behoord tot een Alkmaars ‘moordcommando’, dat liquidaties zou hebben gepleegd voor het criminele driemanschap Holleeder, Dino Soerel en Stanley Hillis. Ook Soerel is veroordeeld voor zijn rol als opdrachtgever; Hillis is geliquideerd in 2011. Het gerechtshof sprak N. en twee medeverdachten een jaar geleden in hoger beroep vrij van de moord op Endstra. Eerder deed de rechtbank dit ook al.

Wie de schutter in Thailand is geweest, is niet duidelijk geworden. Mieremet (45) deed zaken in Thailand en werd in zijn kantoortje verrast door een man met een motorhelm, die in het Engels vroeg of hij Johnny was. De dader ontkwam na de dodelijke schoten als passagier op een motorfiets.