Moties van wantrouwen en van afkeuring tegen Yeşilgöz verworpen

De moties van wantrouwen en van afkeuring die oppositiepartijen hadden ingediend tegen demissionair justitieminister Dilan Yeşilgöz zijn verworpen. De indieners verwijten haar dat ze via de media veel te hoge aantallen heeft verspreid over erkende vluchtelingen die (verre) familieleden laten overkomen. Bovendien heeft ze dat onjuiste beeld maandenlang laten bestaan. Tijdens het debat vorige week gaf de minister toe dat ze een fout had gemaakt, maar ze weigerde hiervoor excuses te maken.

Voor de SP, Partij voor de Dieren en DENK was dit aanleiding om het vertrouwen in Yeşilgöz op te zeggen, ook al is ze al demissionair en zijn het haar laatste dagen als minister. Deze motie kreeg verder alleen steun van FVD. GroenLinks-PvdA en Volt vonden deze motie te ver gaan en hielden het op de lichtere variant om deze handelwijze af te keuren. Deze motie kreeg verder steun van D66, SP, Partij voor de Dieren en DENK.

De indieners van de moties verwijten Yeşilgöz dat ze de uitspraken voor politiek gewin deed. Ze maakte haar gewraakte claims als VVD-lijsttrekker in november in de Volkskrant, vlak voor de landelijke verkiezingen. Ze beweerde dat vanwege deze zogeheten gestapelde nareis jaarlijkse duizenden familieleden naar Nederland komen. In werkelijkheid gaat het elk jaar om ongeveer zeventig mensen, bleek uit cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND die later naar buiten kwamen.

De betrokken oppositiepartijen vonden dat de minister had kunnen en moeten weten dat de aantallen die zij noemde, niet correct waren. Ze had moeten doorvragen en de fout ook veel eerder moeten herstellen, stelden ze.

Voor de VVD was tijdens de verkiezingscampagne de asielinstroom een belangrijk thema. Enkele maanden eerder was het kabinet over de kwestie gevallen, met name door onenigheid over de gezinshereniging.