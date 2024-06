Nederlandse jongeren minder eenzaam dan jeugd in andere landen

Jongeren uit Nederland voelen zich minder eenzaam dan hun leeftijdgenoten uit andere landen. Ook voelen ze zich meer gesteund door vrienden en familie en op school. De Universiteit Utrecht, het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het instituut Trimbos concluderen dat na een internationaal onderzoek waar ze bij betrokken waren.

Aan het onderzoek deden ongeveer 280.000 scholieren uit 44 landen mee. Bijna negen op de tien jongens en driekwart van alle meisjes in Nederland zeggen dat ze makkelijk met hun vader over problemen kunnen praten. Ook over hun moeders zijn de jongeren veel positiever dan hun leeftijdsgenoten in andere landen. “Voor beide ouders geldt dat Nederland bij de vijf landen hoort waar jongeren, als het gaat om het kunnen praten met ouders over hun zorgen, het meest gunstig scoren”, constateert hoofdonderzoeker Gonneke Stevens.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is de mentale gezondheid van Nederlandse jongeren verslechterd. Dat zien de onderzoekers ook, maar ze zeggen dat dit in andere landen ook gebeurt.

Ook op andere gebieden doen de Nederlandse jongeren het heel goed. Zo zijn ze volgens de onderzoekers nauwelijks verslaafd aan sociale media. Zo’n 4 procent van de jongens en bijna 7 procent van de meisjes gelden als probleemgebruikers. In geen enkel ander land zijn die percentages zo laag.