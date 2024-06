OM: ruzie om ketting ging vooraf aan doodschieten Bigidagoe

Volgens het Openbaar Ministerie ging een ruzie over een halsketting vooraf aan de schietpartij waarbij rapper Bigidagoe van rapformatie Zone 6 is doodgeschoten. De vermeende schutter Shairone S. (20) wilde volgens het OM wraak nemen op een vriend van Bigidagoe van wie hij tijdens het opstootje kort voor het schietincident klappen kreeg.

Mogelijk heeft de verdachte tijdens het schieten de verkeerde persoon geraakt, concludeert het OM. Het beoogde doelwit stond op dat moment achter Danzel Silos, de echte naam van de 26-jarige rapper. Silos werd door meerdere kogels geraakt. Een schot raakte hem in het hart.

Het Openbaar Ministerie beschikt over veel camerabeelden van de gebeurtenissen in de vroege ochtend van zondag 25 februari bij het partycentrum aan de Rhoneweg in Amsterdam, maar het dodelijke schietincident zelf staat niet op camera. Op de beschikbare beelden is onder meer het opstootje te zien. Eveneens is op de beelden te zien dat S. kort voor het schietincident een wapen uit de auto haalde, waarmee hij volgens het OM in de lucht heeft geschoten. “De stap om daarna te schieten was dan ook niet heel groot”, zei de officier van justitie dinsdag in de rechtbank in Amsterdam.

De schietpartij vond plaats om iets voor 5.30 uur. De 26-jarige rapper verliet een half uur eerder een feest dat hij die nacht had bijgewoond in het partycentrum. S. was die nacht volgens het OM bij een ander feest in een andere zaal.

Om 5.14 uur komen de verdachte en zijn vrienden buiten in contact met de groep van Bigidagoe. “Op de beelden is te zien dat er met elkaar gepraat wordt. Volgens een langslopende getuige was er sprake van een discussie of ruzie”, zei de officier. Het zou gaan om de opvallende ketting die S. om zijn nek droeg. De beelden tonen dat hij de ketting aan een vriend gaf. Daarna ontstond het opstootje, waarbij S. volgens een getuige twee keer een duw of een klap kreeg uit de groep van Silos.

Nadat de groepen uit elkaar zijn, blijft S. volgens het OM nog heel erg boos. Ook de vriend van Bigidagoe die S. had geslagen moet in bedwang worden gehouden. De verdachte krijgt een vuurwapen aangereikt. Daarmee rent hij terug naar de plek van het opstootje, waarna er vier schoten zijn te horen.

S. beroept zich op zijn zwijgrecht en wacht volgens zijn advocaat met verklaren tot het dossier over enkele weken klaar is. De volgende inleidende zitting is op 17 september. S. blijft vastzitten.