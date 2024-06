OM wil vrijspraak voor moord op crimineel John Mieremet

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdagmiddag voor de rechtbank in Amsterdam zonder inhoudelijke behandeling vrijspraak gevraagd voor Ali N. in de zaak rond de moord op crimineel John Mieremet. Justitie heeft de Alkmaarder (39) jarenlang op de korrel gehad, maar “ondanks stevige verdenkingen” het bewijs in de zaak niet rondgekregen, aldus de aanklager. De rechtbank vond zichzelf “niet voldoende geïnformeerd” om uitspraak te doen. De zaak wordt daarom later alsnog inhoudelijk behandeld.

Mieremet werd op 2 november 2005 in de Thaise badplaats Pattaya doodgeschoten. De destijds 21-jarige N. was rond de moord enkele dagen in Thailand, naar eigen zeggen voor een seksreisje. Hij heeft altijd alle betrokkenheid bij de liquidatie ontkend.

Ten tijde van zijn liquidatie was Mieremet (45) voor zaken in Thailand. Hij werd in zijn kantoortje verrast door een man met een motorhelm, die in het Engels vroeg of hij Johnny was. De dader ontkwam na de dodelijke schoten als passagier op een motorfiets. Wie de schutter was, is nooit met zekerheid vastgesteld.

Het OM verdenkt N. ervan te hebben behoord tot een Alkmaars ‘moordcommando” dat liquidaties organiseerde in opdracht van het criminele driemanschap Willem Holleeder, Dino Soerel en Stanley Hillis. De groep is ook lang gelinkt aan de moord op de malafide vastgoedbaas Willem Endstra in 2004. In die zaak sprak het gerechtshof N. en twee medeverdachten een jaar geleden vrij.