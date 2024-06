Ondanks ruim 600 bezwaren extra opslag PFAS-grond rond Schiphol

Ondanks ruim 600 bezwaren van omwonenden komt er in Badhoevedorp een extra opslagplaats voor met PFAS vervuilde grond, afkomstig van Schiphol. De commissie die de 637 ingediende bezwaren behandelde, verklaarde ze allemaal ongegrond. Dat betekent dat er naast het vliegveld een vierde opslaglocatie kan komen.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, waar Badhoevedorp onder valt, neemt het advies van de bezwarencommissie over. Volgens de commissie is het “voldoende aannemelijk” dat alle maatregelen en voorschriften die in de omgevingsvergunning staan “voldoende bescherming” bieden aan de omwonenden. De inwoners van Badhoevedorp maken zich juist zorgen om hun gezondheid en mogelijke vervuiling van de omgeving.

Schiphol slaat op enkele locaties vlak bij het vliegveld grond op met daarin PFAS, een verzamelnaam voor duizenden chemische stoffen die schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu. De PFAS, vooral het giftige PFOS, zaten in het blusschuim dat jarenlang op het vliegveld werd gebruikt bij incidenten en brandoefeningen. Bij bouwwerkzaamheden kijkt Schiphol of de aarde die daarbij vrijkomt kan worden hergebruikt. De luchthaven wil bijna 200.000 ton vervuilde grond ‘wassen’ met een speciale schoonmaakinstallatie. De grond wordt daarom opgeslagen in de buurt, ingepakt in folie die voorkomt dat deze wegwaait of zich vermengt met de bodem.