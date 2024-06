Slavernijherdenking is laatste publieke optreden premier Rutte

De herdenking van het Nederlandse slavernijverleden aanstaande maandag wordt het laatste publieke optreden van Mark Rutte als minister-president, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. De dag daarna, op 2 juli, staat het nieuwe kabinet op het bordes.

Op een later moment is er nog een besloten afscheidsfeest voor Rutte. Het is niet bekend waar en wanneer dat is.

Op 19 december 2022 bood Rutte officiële excuses aan voor het Nederlandse slavernijverleden. “We zetten vandaag een komma, geen punt”, zei hij toen.