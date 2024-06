Stadspenning de Rotterdammert is voor André van Duin

André van Duin heeft dinsdag de stadspenning de Rotterdammert gekregen van burgemeester Ahmed Aboutaleb. Hij kreeg de gemeentelijke onderscheiding voor zijn “grote bijdrage als artiest en ambassadeur van Rotterdam”.

Hij kreeg de bronzen penning tijdens een concert ter ere van zijn 60-jarig artiestenjubileum in het Nieuwe Luxor Theater. Aboutaleb sprak Van Duin toe: “Jij kan altijd de juiste woorden vinden. In je toespraak op de Dam, in songteksten en televisieprogramma’s. Daarmee inspireer, ontwapen en ontroer je ons. En als je die lange oeuvrelijst bekijkt, zie je ook meteen hoe ontzettend veelzijdig je bent.”

Van Duin werd in 1947 in Delfshaven in Rotterdam geboren. Hij gaf daar ook zijn eerste optreden in toenmalig Buurthuis Piet Hein. De komiek liet de stad regelmatig terugkomen in zijn werk en hij deed onder meer belangeloos mee in een campagne van de politie Rotterdam tegen babbeltrucs.