VWS: intrekken licentie Vitesse ‘vervelend’ voor fans

Het intrekken van de proflicentie van Vitesse is “vervelend nieuws voor iedereen die de club een warm hart toedraagt”, reageert een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. “Tegelijkertijd moet elke club, ook Vitesse, aan de licentie-eisen van de KNVB voldoen.”

“Het is altijd vervelend wanneer een profclub omvalt, zeker voor de regio waar deze club actief is”, vervolgt de woordvoerder. De club is in beroep gegaan tegen het besluit van de KNVB om de licentie in te trekken. “Ik hoop, met name voor alle betrokken supporters en ook alle betrokken werknemers, dat er een passende oplossing voor de situatie wordt gevonden.”

Het ministerie is verder niet betrokken. “Dit is een kwestie tussen de KNVB en Vitesse.”