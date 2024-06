Agema wil afspraken rechtstaat ‘met hand en tand’ verdedigen

Fleur Agema belooft de basislijn die de coalitiepartijen hebben afgesproken over de rechtstaat “met hand en tand” te verdedigen als ze minister en vicepremier is. Ines Kostić van Partij voor de Dieren is daar niet helemaal gerust op. Het Kamerlid wijst erop dat Agema als vicepremier ook de ministerraad zal voorzitten als premier Dick Schoof afwezig is. Die hoopt dat de PVV’er dan ook zal optreden als een kabinetslid zich niet aan de afspraken houdt.

Omdat de VVD en NSC zorgen hadden over de rechtstaat toen ze met PVV begonnen te onderhandelen over een mogelijke coalitie, hebben ze onder toenmalig informateur Ronald Plasterk afspraken gemaakt over de rechtstaat. Ze beloven bijvoorbeeld om te bewegen binnen de democratische rechtstaat en de daarvoor belangrijke instituties als de rechtspraak, wetenschap en media te “beschermen en versterken”.

Kostić vindt het “heel belangrijk” dat deze afspraken ook in de praktijk worden gebracht. De parlementariër wil bijvoorbeeld weten of Agema een kabinetslid aan zou spreken als deze een prinsenvlag op zijn of haar jasje zou hebben, wat omstreden is gezien de NSB deze vlag voor een tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikte. Het leidde in 2011 tot ophef toen deze vlag voor een raam in de PVV-vleugel hing.

“Natuurlijk zal ik de basislijn en de rechtstaatverklaring met hand en tand verdedigen, want dat is wat ons verbindt”, zegt Agema daarop. “Het is mijn taak en ik zal mijn taak uitvoeren.”