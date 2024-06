Amsterdamse asielwethouder wil toch telefoon opnemen als PVV belt

De Amsterdamse opvangwethouder Rutger Groot Wassink heeft woensdag in de gemeenteraad gezegd toch de telefoon op te nemen als beoogd minister van Asiel en Migratie Marjolein Faber (PVV) belt. “Ik ben als enige daar bestuurlijk verantwoordelijk voor. Ambtenaren kunnen die rol niet op zich nemen”, zei hij. “Dat heeft als consequentie dat, als ik mij als wethouder bestuurlijk zal moeten verhouden tot het kabinet, ik dat dus doe.”

Dinsdag liet Groot Wassink in een interview in het AD weten per direct te stoppen als voorzitter en bestuurslid van de asielcommissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Hij geeft als reden niet te willen samenwerken met het beoogde kabinet-Schoof, omdat de PVV een van de coalitiepartijen is.

De asielcommissie van de VNG houdt zich bezig met het zoeken van noodopvangplekken voor asielzoekers en de huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning. Als wethouder van Amsterdam blijft Groot Wassink zich hier wel voor inzetten, benadrukte hij woensdag in de raad nogmaals. “Ik denk eerlijk gezegd dat ik effectiever word in het verdedigen van het Amsterdamse belang”, zei hij onder meer na vragen van meerdere partijen uit de raad.