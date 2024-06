Brand in wooncomplex in Waddinxveen

In een appartementencomplex in het Zuid-Hollandse Waddinxveen is dinsdagavond brand uitgebroken. De brand is inmiddels geblust, maar door aanhoudende rookvorming moesten de hulpdiensten vijftig appartementen ontruimen.

De brandweer is met veel materieel ernaartoe om de brand te bestrijden in het gebouw aan het Jan van Bijnenpad. Volgens een woordvoerder moeten er mensen van balkons worden gered. Er zijn bewoners met rookinhalatie door de ambulancedienst verzorgd en voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

De bewoners van de ontruimde appartementen worden opgevangen in een nabijgelegen zalencentrum. Daar worden ze indien nodig verzorgd door ambulancepersoneel en ondersteund door medewerkers en vrijwilligers van het Rode Kruis, zegt de veiligheidsregio.