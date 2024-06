Constantijn Huygens-prijs voor Tomas Lieske

Auteur Tomas Lieske krijgt de Constantijn Huygens-prijs voor zijn gehele oeuvre van romans, verhalen, gedichten en essays. Hij bezigt daarin “fonkelende taal”, aldus de jury. De schrijver is ook “altijd op zoek naar actuele thema’s, naar waar het in de wereld over gaat”, zegt de organisatie achter de prijs.

Lieske werkt volgens het gezelschap aan “een oeuvre dat zich zo niet in omvang, dan wel in reikwijdte, vormbeheersing en soortelijk gewicht kan meten met dat van de schrijver over wie hij lang geleden zijn doctoraalscriptie Nederlands schreef: Simon Vestdijk”.

“Uit zijn werk spreekt een aanhoudende fascinatie voor grenzen en overgangsgebieden. Tussen verleden en heden, kennis en verbeelding, goed en kwaad bevindt zich een dun vlies. Veel van zijn personages – vaak verloren, verweesde en beschadigde kinderen – gebruiken hun levendige verbeelding om een tekort te compenseren”, schetst het college het werk van Lieske verder.

De laureaat vindt de toekenning “geweldig”. De 81-jarige won al meerdere prijzen. Zijn meest recente boek, de roman Niets dat hier hemelt, is vorig jaar bekroond met de F. Bordewijk-prijs voor verhalend proza. Voor de roman Franklin ontving hij in 2001 de Libris Literatuur Prijs.

Lieske moet nog wel even op zijn nieuwe prijs wachten; die krijgt hij op 25 januari in Den Haag.