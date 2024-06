Dwangsommen dreigen voor huisartsenketen Co-Med

Een nieuwe financiële klap dreigt voor de commerciële huisartsenketen Co-Med. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd eist dat de aangesloten praktijken goed bereikbaar zijn en dat de spoedzorg geregeld is, anders moet de keten dwangsommen betalen die kunnen oplopen tot 750.000 euro.

De inspectie heeft de last onder dwangsom op 18 juni opgelegd. Volgens de IGJ kan dit door “bestaande regelgeving” nu pas openbaar worden gemaakt.

Een paar dagen na het besluit van de inspectie sloot Co-Med alle praktijken. Bovendien hebben de zorgverzekeraars de overeenkomsten met de keten beëindigd. Schuldeisers hebben het faillissement van de keten aangevraagd. De inspectie zoekt nog uit wat dit betekent voor de dwangsommen.

Volgens de IGJ voldoet Co-Med niet aan de regel dat patiënten binnen 30 seconden iemand aan de lijn moeten krijgen die medisch deskundig is. Ook heeft Co-Med niet geregeld dat een huisarts binnen een kwartier bij een patiënt in nood kan zijn.

Het is niet de eerste keer dat de inspectie ingrijpt bij Co-Med. De IGJ gaf de keten vorig jaar een zogenoemde aanwijzing, een opdracht dat de praktijken binnen een week beter bereikbaar moesten zijn voor mensen in nood. Dit werd echter teruggedraaid door de voorzieningenrechter.

Sinds februari geldt de opdracht alsnog. Omdat de inspectie sindsdien geen verbetering ziet, gaat de dienst een stap verder met de last onder dwangsom.

Co-Med kwam enkele jaren geleden op. Het bedrijf kocht in het hele land praktijken op, vooral van huisartsen die met pensioen wilden en geen opvolger hadden. Op het hoogtepunt waren er meer dan tien praktijken in het hele land, onder meer in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Tilburg, Enschede, Zwolle en Helmond, maar ook in kleinere plaatsen als Oirschot, Anna Paulowna en Breezand. Volgens critici probeerde Co-Med vooral zoveel mogelijk geld te verdienen.

Patiënten van Co-Med-praktijken kunnen voorlopig terecht bij Arene, een onlinehuisartsenpraktijk. Bij sommige vestigingen kunnen mensen ook naar een huisarts in de buurt. De zorgverzekeraars hebben dit geregeld als noodoplossing, om te voorkomen dat mensen helemaal geen zorg meer krijgen door het wegvallen van Co-Med.