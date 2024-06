Eerste lokale tropische dag van het jaar gemeten in Eindhoven

Het is de eerste lokale tropische dag van het jaar. Volgens Weeronline steeg de temperatuur woensdag in Eindhoven om 15.00 uur naar 30,2 graden. Van een lokale tropische dag is sprake als het ergens in het land minimaal 30 graden wordt.

Mogelijk stijgt het kwik op nog meer plaatsen naar de 30 graden. Van een officiële tropische dag is nog geen sprake. Daarvoor moet het in De Bilt 30 graden of meer worden. Daar is het momenteel 29,3 graden.

De eerste lokale tropische dag komt wat later dan normaal. Gemiddeld wordt op 8 juni al een temperatuur van 30 graden gemeten. Donderdag wordt het volgens Weeronline mogelijk nog een keer tropisch warm. Daarna zakt de temperatuur weer naar normale waarden van een graad of 22.