Erasmusschutter ging volgens rapport ‘zeer berekenend’ te werk

De verdachte van de schietpartijen in Rotterdam van september 2023 waarbij drie mensen om het leven kwamen, blijkt achteraf “zeer berekenend” te zijn geweest. Hij bereidde zijn strafbare feiten “gedurende een lange periode” voor. Dat staat in een rapport over verdachte Fouad L., dat burgemeester Aboutaleb van Rotterdam aan de gemeenteraad heeft gestuurd. De geweldsexplosie had volgens onderzoeker Rieke Samson-Geerlings niet voorkomen kunnen worden door zorg- en veiligheidsprofessionals.

L. wordt verdacht van het doodschieten van de 39-jarige Marlous en haar 14-jarige dochter Romy aan het Heiman Dullaertplein in Rotterdam-Delfshaven, en de 43-jarige docent en arts Jurgen Damen in een collegezaal van het Erasmus MC. De man kwam in aanraking met woningcorporatie Woonbron, politie, justitie en zorginstanties vanwege meldingen over alcoholmisbruik, dierenmishandeling en ruzie en intimidatie in de buurt.

Diverse instanties zeiden zich wel zorgen te maken over Fouad L., maar zagen ook geen aanknopingspunten om hem vast te zetten of gedwongen op te nemen. Er werd gevreesd dat L. zou afstuderen als arts en ook als arts aan het werk zou gaan. Maar juridisch was er nauwelijks iets mogelijk. “Een gedwongen zorgopname of detentie was op geen enkel moment op basis van de bekende feiten mogelijk”, schrijft Samson.

Achteraf bezien heeft L. tegenover geen enkele instantie “werkelijk opening van zaken” gegeven. “Hij heeft niet in zijn ziel laten kijken”, staat in het rapport. “Fouad L. is volgens alle betrokkenen een zeer intelligente man, die zich meewerkend opstelt bij onderzoek en maatregelen die worden voorgesteld.” Samson schrijft ook dat L. “een hoge intelligentie” en veel kennis had van de bevoegdheden van de instanties. Op die manier lukte het hem om buiten concrete zorg te blijven, al wist hij wel de indruk te wekken mee te werken. “Dit zorgt dat er op meerdere momenten niet zwaarder kan worden opgetreden.”

De zaak tegen L. loopt nog. Hij moet op 4 juli weer voor de rechter verschijnen.