Friesland pleit net als Zeeland voor generaal pardon PAS-melders

Na de provincie Zeeland pleit ook Friesland voor een generaal pardon voor zogeheten PAS-melders. Dat zijn boeren en andere ondernemers die in de knel zijn gekomen door het stikstofbeleid van de overheid. Een meerderheid van de Provinciale Staten (31 stemmen voor, 11 tegen) steunde een motie die was ingediend door PVV, CDA, BBB en het onafhankelijke lid Albert van Dijk.

Drie weken geleden werd in Zeeland ook al een pleidooi aangenomen om alle PAS-melders vrij te stellen van de vergunningplicht. Het dagelijks bestuur van de provincie kreeg de opdracht om hier in Den Haag voor te pleiten. De Friese Staten gaven hun college woensdag dezelfde taak mee, ook al benadrukte gedeputeerde Matthijs de Vries dat de provincie is gebonden aan de uitspraak van de Raad van State.

PAS-melders zijn ondernemers, veelal boeren, die aanvankelijk geen vergunning hoefden te hebben om relatief kleine hoeveelheden stikstof uit te stoten. Een melding volstond, maar dat veranderde na een uitspraak van de Raad van State in 2019. De PAS-melders moeten sindsdien wel een vergunning hebben, maar die worden door de stikstofproblematiek nauwelijks meer uitgegeven. Deze bedrijven zijn formeel in overtreding. Het is de bedoeling dat alle PAS-melders begin volgend jaar zijn gelegaliseerd. Dit lijkt echter niet haalbaar.