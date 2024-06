Gemeente Zundert veilt voormalige camping Fort Oranje

De voormalige camping Fort Oranje in het Brabantse Rijsbergen wordt woensdag geveild. De gemeente Zundert verkoopt het omstreden recreatiepark aan de hoogste bieder. Oud-eigenaren Cees en Jan Engel wilden het park ook verkopen, maar die eis werd door de rechter afgewezen.

De gemeente besloot in 2017 beslag te laten leggen op de camping en het beheer over te nemen van vader en zoon Engel. Al sinds 2010 legde de gemeente meerdere dwangsommen op aan de camping om brandgevaarlijke caravans en hennepkwekerijen. De politie registreerde honderden incidenten die grotendeels te maken hadden met diefstal, geweld, drugs, prostitutie en brand op Fort Oranje. De GGD concludeerde bovendien dat er sprake was van een ongezonde leefsituatie, in het bijzonder voor kinderen, door de slechte veiligheid en slechte hygiënische situatie op het recreatiepark.

Zundert wilde na de beslaglegging de kosten van het onderhoud van het park, geschat op zo’n 5 miljoen euro, verhalen op de familie Engel. Die weigerde te betalen, waarop de gemeente besloot de gemeente de grond te verkopen. Vader, in 2022 overleden, en zoon Engel probeerden dat meermaals tegen te houden. De familie wilde dat de rechter een einde zou maken aan het beslag van de gemeente op de grond. Dan zouden zij het terrein te koop kunnen aanbieden. De rechter ging daar niet in mee.

De veiling begint woensdagochtend om 09.30 uur en sluit dezelfde dag, meldt de gemeente. De gemeente zei eerder uit te kijken “naar een constructieve veiling, zodat de verkoop van het terrein zo snel mogelijk afgerond kan worden”.