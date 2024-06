GroenLinks en PvdA ook in Rotterdam samen verkiezingen in

GroenLinks en de PvdA gaan ook in Rotterdam samen meedoen aan de volgende verkiezingen. Een “grote meerderheid” van beide partijen koos ervoor een gezamenlijke lijst te voeren tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2026.

De komende tijd wordt gewerkt aan een kandidatenlijst en verkiezingsprogramma. “Het is tijd voor sociaal en groen beleid in Rotterdam”, zegt PvdA-fractievoorzitter Co Engberts in een persbericht.

Bij de verkiezingen van 2022 werd Leefbaar Rotterdam de grootste met tien zetels. Op basis van die uitslag, zou een samenwerking van GroenLinks-PvdA één zetel minder krijgen.