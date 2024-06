Halsema: belangrijk dat Kamer wordt vertegenwoordigd op 1 juli

Het is belangrijk dat de Tweede Kamer een vervanger stuurt naar de herdenking van het slavernijverleden op 1 juli. Daarmee reageert de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema op het intrekken van de uitnodiging voor Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma.

Er was onrust ontstaan over de aanwezigheid van Bosma vanwege zijn uitlatingen over onder meer de herdenking van het slavernijverleden in Nederland. Woensdag werd duidelijk dat Bosma samen met organisatie NiNsee overeen is gekomen de uitnodiging in te trekken. “De herdenking moet niet over mij gaan, maar over het slavernijverleden”, liet PVV’er Bosma via zijn woordvoerster weten.

Bosma’s woordvoerster laat weten dat er geen vervanger zal gaan, maar Halsema zegt het voor “de waardigheid van de herdenking” van belang te vinden “dat het instituut de Tweede Kamer is vertegenwoordigd”.

Verder zegt Halsema dat “de heer Bosma blijkbaar niet in staat is de opvatting van de Tweede Kamer tot de zijne te maken. Dat de huidige Kamervoorzitter blijvende moeite heeft met de nationale herdenking, daarvan mag de herdenking niet de dupe worden”. Eerder zei de burgemeester tijdens een raadsvergadering dat ze het “buitengewoon elegant” van Bosma zou vinden als hij de excuses voor het slavernijverleden van de regering zou herhalen.