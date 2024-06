Meer incidenten op asielopvanglocaties, kleine groep betrokken

In 2023 vonden op locaties waar asielzoekers worden opgevangen veel meer incidenten plaats als “verbale suïcidedreiging, zelfdestructieve acties, agressie en geweld” dan in het jaar ervoor. Het gaat om een stijging van 43 procent, terwijl de gemiddelde dagelijkse bezetting met minder steeg: 28 procent, blijkt uit een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC). Zoals al jaren het geval is, was ook vorig jaar een relatief kleine groep betrokken bij agressie- of geweldsincidenten: 9 procent van de mensen die worden opgevangen.

De betrokkenen bij agressie- en geweldsincidenten zijn bijna altijd man (88 procent). Bijna twee op de drie betrokkenen zijn minderjarig. Het gaat vooral om Algerijnen, Tunesiërs, Marokkanen en Libiërs die betrokken zijn.

Bij bijna een op de drie incidenten ging het om iemand die op een speciale locatie voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen wordt opgevangen. Volgens de onderzoekers hangt dit mogelijk samen met streng toezicht op die locaties.

Het aantal misdrijven waarvan bewoners van opvanglocaties worden verdacht, steeg met 14 procent. Het gaat in bijna driekwart van de gevallen om vermogensmisdrijven, waaronder diefstal en inbraak. Veel minder vaak gaat het om geweldsmisdrijven. Het WODC, verbonden aan het ministerie van Justitie, merkt op dat het aandeel van geweldsmisdrijven verdachte bewoners van opvanglocaties lager ligt dan het gemiddelde onder de Nederlandse bevolking.