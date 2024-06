Met beroep op ‘religiekritiek’ noemt Wilders de islam walgelijk

Enkele dagen voordat een kabinet met daarin voor het eerst PVV-ministers op het bordes staat, slaat Geert Wilders op X een felle toon aan. Met een beroep op religiekritiek, wat volgens de zogenoemde basislijn rechtstaat van de coalitie geoorloofd is, noemt hij de islam een “walgelijke, verwerpelijke, gewelddadige en haatdragende religie”.

De afgelopen tijd was er in de Tweede Kamer discussie wat wel en niet valt binnen de grenzen van de basislijn, bleek tijdens verschillende hoorzittingen met beoogd bewindslieden. Beoogd PVV-vicepremier Fleur Agema kreeg bijvoorbeeld vragen over eerdere uitlatingen over ‘de-islamisering’. Coalitiepartners VVD, NSC en BBB waren woensdagavond niet beschikbaar voor de vraag of zij de uitlatingen van Wilders op X in lijn met de afspraken vinden.