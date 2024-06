Minister onderzoekt duurder drinkwater bij hoger verbruik

Drinkwater zou in de toekomst weleens duurder kunnen worden bij een hoger verbruik. Demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) laat onderzoek doen naar de mogelijkheden van verschillende tarieven om mensen aan te sporen zuiniger te zijn met water. De resultaten worden dit najaar verwacht, waarna het nieuwe kabinet er een besluit over moet nemen.

In een brief aan de Tweede Kamer wijst Harbers erop dat buurland België al twee tarieven kent voor drinkwater, een basis- en een comforttarief. “Hier waarborgt het basistarief de betaalbaarheid voor het basisgebruik, terwijl het comforttarief een prikkel geeft om minder te gebruiken.”

De minister ziet twee manieren om dit te gaan doen, via aparte tarieven die drinkwaterbedrijven zelf hanteren of via de belasting op leidingwater. Beide opties hebben voor- en nadelen, schrijft Harbers, die momenteel door zijn ministerie worden onderzocht.

Het kabinet stelde zich eerder al ten doel het drinkwatergebruik de komende jaren fors te verminderen, om te voorkomen dat in droge periodes tekorten ontstaan. Gemiddeld gaat er nu per Nederlander dagelijks 134 liter doorheen. Dat moet in 2035 zijn teruggebracht naar 100 liter.

Korter douchen is volgens Harbers de snelste route naar een lager waterverbruik. Van die 134 liter die de gemiddelde Nederlander dagelijks verbruikt, spoelt ruim 40 procent weg via het doucheputje. Ook een waterbesparende douchekop kan daarbij helpen. Nog eens 30 procent wordt gebruikt om de wc door te spoelen. Daarvoor zou regenwater of opgevangen douchewater als alternatief kunnen dienen.