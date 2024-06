NiNsee: intrekken uitnodiging Bosma was enige oplossing

Het intrekken van de uitnodiging aan Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma voor de nationale slavernijherdenking was “de enige oplossing”. Dat zegt Linda Nooitmeer, voorzitter van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) na een gesprek met Bosma woensdagochtend.

NiNsee had tijdens de herdenking op 1 juli graag een vertegenwoordiger vanuit de Tweede Kamer gezien, maar zag zich door de commotie de afgelopen dagen genoodzaakt de uitnodiging in te trekken. “Het enige wat wij willen is dat de herdenking op 1 juli waardig, rustig en respectvol verloopt. De afgelopen dagen leek het erop dat dat niet het geval zou worden. Als deze intrekking er voor nodig is om dat wel te realiseren, dan doen we dat”, reageert Nooitmeer.

Over de aanwezigheid van Bosma in het Oosterpark in Amsterdam was onrust ontstaan om eerdere uitlatingen van de PVV’er. “De Kamervoorzitter maakt een duidelijke scheiding tussen zijn rol nu en die van Kamerlid van de PVV in het verleden. Die redenering snappen wij, maar tegelijkertijd is de onrust vanwege zijn komst heel erg duidelijk. Zijn uitspraken liggen nog vers in het geheugen.” De organisatie hoorde vanuit de samenleving dat de herdenking het toneel zou worden van protest. “Wij willen een rustige herdenking zoals afgelopen jaren.”

Voor Bosma komt geen vervanging. NiNsee had daar wel op aangedrongen, maar het presidium heeft besloten geen ondervoorzitter naar de herdenking te sturen.