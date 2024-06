Organisaties die Bosma niet bij herdenking wilden zijn opgelucht

“Opgelucht”, zo reageert psychiater Glenn Helberg namens meerdere organisaties op het nieuws dat Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma niet naar de nationale herdenking van het slavernijverleden op 1 juli komt. “Als niemand geprotesteerd had, was dit nooit gebeurd.”

Helberg spreekt namens de Coalitie voor een Waardige 1 juli Herdenking, een groep van personen en organisaties die opriep om niet Bosma namens de Kamer een krans te laten leggen tijdens de herdenking in het Amsterdamse Oosterpark. Dit om zijn uitspraken over het slavernijverleden die hij deed als PVV-Kamerlid. “Als zwarte gemeenschap hebben we een signaal gegeven: hou op met die polarisatie”, zegt Helberg.

Naast de oproep van de organisaties werd ook met een petitie gevraagd Bosma weg te houden bij de herdenking. De petitie was woensdagmiddag ruim 21.000 keer ondertekend. Helberg zegt dat de gebeurtenissen ook een boodschap zijn aan het nieuwe kabinet: “Wij zijn niet van de polarisatie en willen samen een betere toekomst”. Oud-politica Sylvana Simons, die zich bij de coalitie heeft aangesloten, is ook blij. “En vandaag wás al zo’n mooie dag!” schrijft ze op X.

Jerry Afriyie van de Stichting Nederland Wordt Beter, die de coalitie ook steunt, spreekt van een “belangrijke winst voor een waardige herdenking”. “Mensen zeggen dat hij tot een ander inzicht kan komen als hij er toch bij is, maar zo werkt het niet”, zegt Afriyie over Bosma. “Hij kan zich door ambtenaren laten bijpraten. Op dat moment zijn wij bezig met bezinning, stilte en niet met discussie.” Volgens Afriyie is wegblijven dan ook “het meest fatsoenlijke om te doen”.

Het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) nodigde Bosma als Kamervoorzitter uit voor de herdenking op 1 juli. Vorige week vroeg het instituut aan Bosma om te “reflecteren” op zijn uitspraken. Nu is de uitnodiging alsnog ingetrokken, aldus een woordvoerster van de Kamervoorzitter.