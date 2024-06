In de Groningse plaats Westerbroek is bij een woningbrand een overleden man gevonden, bevestigt de politie na een bericht van RTV Noord. Waaraan de man is overleden en of er sprake is van een misdrijf, wordt nog onderzocht.

De brand in de woning aan de Meesterslaan brak in de nacht van dinsdag op woensdag rond 04.00 uur uit. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, aldus een woordvoerster van de politie. Ook brandstichting is nog niet uitgesloten.