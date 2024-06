Raad van State: asielzoeker afwijzen die gesprek skipt, mag niet

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) handelde onjuist door een asielverzoek van een Algerijn af te wijzen toen die niet op gesprek verscheen om de reden van de aanvraag toe te lichten. Tot dat oordeel komt de hoogste bestuursrechter Raad van State nadat de rechtbank in Amsterdam vorig jaar tot dezelfde conclusie kwam. Dat betekent een tegenvaller voor de proef van de demissionair bewindsman die bedoeld was om de asielprocedure efficiënter te laten verlopen.

In een asielprocedure zijn normaal gesproken twee gesprekken met een medewerker van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het eerste gesprek gaat over de aanmelding en in het tweede gesprek kan de vreemdeling vertellen waarom die een asielaanvraag indient. Het komt regelmatig voor dat asielzoekers niet komen opdagen bij dit tweede gesprek, dat vervolgens opnieuw moet worden ingepland. Dat vond Van der Burg zonde van de tijd van de medewerker die het gesprek moest voeren en de tolk.

Daarom begon hij in 2022 in het asielzoekerscentrum in Budel met de proef om de asielaanvraag meteen af te wijzen als mensen niet bij dat tweede gesprek kwamen. Maar hier is geen wettelijke basis voor, oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.