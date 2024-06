Reddingsbrigade waarschuwt voor risico’s aan begin zwemseizoen

Ga nooit alleen in open water zwemmen, waarschuwt Reddingsbrigade Nederland aan het begin van het zwemseizoen. Zwemmen in zee of binnenwateren is om verschillende redenen risicovol.

Dinsdag moest een minderjarige uit de Ouderkerkerplas bij Amsterdam worden gered. Woensdagochtend bleek dat de jongen is overleden. De politie meldde dat er geen sprake was van een strafbaar feit.

Volgens een woordvoerder van de Reddingsbrigade is vaak moeilijk te achterhalen waarom het misgaat in het water. “Het kan pech zijn.” Zo kan iemand kramp krijgen, niet lekker worden, of in een situatie belanden waarin hij of zij in paniek raakt. “Paniek is je ergste vijand.”

Ook kan het zijn dat iemand minder goed kan zwemmen dan hij of zij zelf denkt. “Vraag jezelf altijd af: ben ik wel degene die moet gaan zwemmen?” Volgens de woordvoerder kan zwemmen in open water eigenlijk alleen veilig als iemand een goede zwemvaardigheid heeft. Dat wil zeggen dat hij of zij weet hoe je moet zwemmen, en dit ook regelmatig doet om de vaardigheden bij te houden. Twijfel je, dan kun je beter blijven pootjebaden.

Als je toch gaat, doe dat dan in elk geval nooit alleen, zegt de Reddingsbrigade. Zorg ervoor dat er altijd iemand is die je in de gaten houdt, vooral als je de zee in gaat.

Op dit moment is het volgens de woordvoerder nog “gemoedelijk” aan de kusten, waar de Reddingsbrigade actief is. Echt grote drukte verwacht de organisatie op dit moment ook niet. Tijdens de schoolvakanties zijn er langs alle stranden mensen van de brigade aanwezig, op dit moment is dat nog niet overal het geval.

Bij binnenwateren is volgens de Reddingsbrigade de brandweer in eerste instantie verantwoordelijk voor reddingsacties. Toezicht is er niet bij alle plassen, meertjes en rivieren. In open water kunnen ook bacteriën, virussen of andere schadelijke stoffen zoals PFAS tot risico’s leiden. Op Zwemwater.nl kun je zien wat het zwemadvies van een zwemplek is.