Ridouan Taghi zit opnieuw zonder advocaat in Marengo-proces

Ridouan Taghi zit opnieuw zonder verdediging. Zijn advocaat Michael Ruperti heeft woensdag aangegeven op korte termijn de verdediging neer te leggen. Het Marengo-proces zit momenteel in de voorbereidende fase van het hoger beroep. Ruperti zal dit blok van drie weken formeel nog afmaken, zei hij in de beveiligde rechtbank op Schiphol.

Ruperti gaf aan dat hem het werk onmogelijk gemaakt is en dat zijn integriteit publiekelijk in twijfel is getrokken.

Twee van Taghi’s drie advocaten hadden recent de verdediging neergelegd. Waarom Arthur van der Biezen en Sjoerd van Berge Henegouwen dat deden, is niet toegelicht.

De 46-jarige Taghi was woensdag voor het eerst in het hoger beroep aanwezig in de rechtbank. Taghi heeft zich tijdens de rechtszaak in eerste aanleg nauwelijks laten zien. Hij had meerdere keren aangegeven geen vertrouwen te hebben in een eerlijk oordeel van de rechters. Ook gaf hij aan geen vertrouwen te hebben in het oordeel dat het hof nog moet geven.

Taghi is begin dit jaar door de rechtbank veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.