RIVM: vijfde baby overleden aan gevolgen kinkhoest

Opnieuw is een baby overleden aan kinkhoest. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een melding over het sterfgeval binnengekregen. Voor zover bekend heeft de ziekte dit jaar nu aan vijf baby’s het leven gekost. In de meeste leeftijdsgroepen neemt het aantal gemelde besmettingen met de kinkhoestbacterie de laatste weken iets af. Voor baby’s is die daling echter “minder duidelijk”, meldt het RIVM.

Bij het instituut zijn dit jaar al bijna 13.000 gevallen van kinkhoest gemeld. Dat is het hoogste aantal in twaalf jaar. Onder de mensen die ziek werden, waren 596 baby’s.

Vooral voor jonge kinderen kan de ziekte gevaarlijk zijn. Van de baby’s tot en met vijf maanden die de ziekte oplopen, moet de helft worden opgenomen in het ziekenhuis. Bij de iets oudere baby’s heeft bijna een kwart een ziekenhuisbehandeling nodig.